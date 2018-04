Patrimoniale: sindacati e imprenditori critici, nonostante le modifiche al decreto

Celli: "Alcune proposte interessanti, prima della ratifica, potranno essere tenute in considerazione"

Le novità introdotte, rispetto alla prima versione del decreto sulla patrimoniale, che lunedì sarà varato dal Congresso di Stato, non hanno sedato le critiche. All'uscita dall'incontro con il Segretario Celli, sindacati e categorie economiche, hanno ribadito contrarietà alla misura. Qualcuno ha anche abbandonato polemicamente il tavolo prima della chiusura della riunione.



“Effettivamente – commenta Celli – sono emerse posizioni critiche e di netta contrarietà, tuttavia sia nell'incontro di ieri con le forze politiche che in quello odierno con associazioni datoriali e organizzazioni sindacali sono emerse riflessioni interessanti e proposte che, prima della ratifica, potranno essere tenute in considerazione.



E quindi pur nella diversità di vedute, credo ci sia del buono che emerge dai confronti svolti in queste due giornate. Dev'essere chiaro – conclude Celli – che è un provvedimento che non verrà riproposto nei prossimi esercizi finanziari. E' un impegno che ci sentiamo di assumere già da oggi”.



