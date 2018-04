Fabbisogni formativi e occupazionali: un questionario per identificarli

Torna per il secondo anno l'indagine sui fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese sammarinesi

Un questionario per capire su quali asset puntare per una formazione mirata alle necessità delle aziende.



L'indagine coordinata da 6 Segreterie di Stato e il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro punta a fornire un’offerta formativa ai lavoratori che sia adeguata alle esigenze delle imprese ed ai loro percorsi di sviluppo economico.

"La formazione è strategica per il futuro di San Marino – sostiene il Congresso di Stato - crediamo che investire nel capitale umano sia un modo concreto anche per finanziare l’innovazione".

Raccogliere informazioni relative al fabbisogno di nuove professionalità e di formazione espresse dalle imprese ed effettuare l’analisi dei bisogni a supporto degli orientamenti di programmazione di politiche attive per il lavoro, gli obiettivi dell'indagine.



Il questionario, composto da domande sia chiuse che con risposta aperta, verrà somministrato in forma telematica attraverso il Portale OPEC della Pubblica Amministrazione.

Una volta compilati, verranno analizzate le informazioni ricevute al fine di identificare le necessità professionali ed occupazionali delle imprese sammarinesi e sviluppare un’offerta professionale formativa sempre più aderente alle effettive esigenze delle aziende.