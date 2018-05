Csu: “Presto la proclamazione dello sciopero generale”

Concluse le assemblee

Lavoratori e pensionati, riuniti in gran numero nel ciclo di assemblee che si è appena concluso, hanno conferito il pieno mandato per avviare presto l'iter che porterà allo sciopero generale.



“La data – fanno sapere dal sindacato - verrà decisa tra qualche giorno, non appena saranno appianati tutti gli elementi organizzativi”. Intanto il movimento sindacale esce più unito e rafforzato da questa fase stringente di confronto: “Più che un sindacato che ha bisogno dell'interprete, come ha ironizzato il consigliere Ssd, Morganti – mandano a dire CSdL e CDLS - è proprio il Governo che ha bisogno di protesi acustiche, dato che si dimostra completamente sordo alle nostre richieste”.