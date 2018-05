Quotazione Ieg: il Cda accelera per definire il team di consulenti

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group si è riunito per decidere su una scelta chiave per il futuro dell’azienda: la possibile operazione di quotazione delle azioni della Società.



L’ulteriore passo consiste nel completamento della selezione del team di consulenti per l’IPO (Initial Public Offering) previsto dai Regolamenti di Borsa Italiana. La figura cruciale nell’ambito di questo team è quella dello “sponsor” che, come avviene nella maggior parte dei casi, svolgerà probabilmente anche il ruolo di coordinatore globale dell’offerta.



Nel CdA di aprile, IEG aveva, tra le varie deleghe, affidato all’Amministratore Delegato Ugo Ravanelli l’incarico di gestire e coordinare tutte le attività e relazioni con Consulenti, Advisor e operatori finanziari nell’ambito del piano di apertura della Società ai mercati finanziari e azionari per valutare la possibile quotazione in Borsa Italiana.



Nei prossimi giorni, quindi, verrà attivata dallo stesso Amministratore Delegato la procedura per giungere all’allocazione degli incarichi (beauty contest), avendo quale punto di partenza i risultati emersi da una pre-selezione svolta dal precedente Consiglio di Amministrazione.