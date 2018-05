Economia circolare, un project work per uno sviluppo sostenibile

“Un sistema in cui tutte le attività, a partire dall'estrazione e dalla produzione , sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun'altro”. Si tratta dell'economia circolare. Nel 2017 l'associazione Agenda 21 ha offerto, a un giovane laureato sammarinese, una borsa di studio per frequentare un master in gestione e comunicazione della sostenibilità. Il vincitore della borsa di studio, Michele Stacchini, ha presentato oggi il project work incentrato sulla realtà sammarinese “gli scarti faranno rinascere il Titano”. Per passare ad un'economia improntata alla circolarità occorre apportare investimenti e cambiamenti.



Nel video interviste a Michele Stacchini e Caterina Braga