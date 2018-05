Caso titoli, Banca Cis: "Mai ricevuta alcuna comunicazione giudiziaria"

La banca delibera un aumento di capitale di 15 milioni di euro. Approvato il bilancio 2017

Caso titoli, Banca Cis - in una nota - precisa di "non avere mai ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria e di aver conferito ai propri legali l'incarico di tutelare l'immagine e l'onorabilità dell’Istituto sia a San Marino che all'estero, nel caso dovessero permanere attacchi strumentali - scrivono - basati su notizie o interpretazioni totalmente prive di fondamento". Banca Cis rende nota inoltre l'approvazione del bilancio di esercizio 2017 da parte del Cda, che chiude - sottolinea - con un utile ante imposte di quasi euro 240mila euro. Deliberato anche un aumento di capitale di 15 milioni di euro, segnando parametri economici in crescita, a ulteriore conferma - rimarcano infine - del "posizionamento dell'istituto ai vertici del sistema bancario sammarinese per solvibilità e solidità".



Proprio ieri Banca Cis al centro dei lavori della Commissione Esteri