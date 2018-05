Segretario Zafferani: la legge sviluppo ha dato buoni risultati e non si cambia

Immediata risposta al comunicato della Fli-Csu

In risposta al comunicato della Csu il Segretario Zafferani afferma che, vista la situazione di Marzo, non c’è alcun motivo per andare a toccare la legge sviluppo. Zafferani cita alcuni numeri: una crescita dell'occupazione del 3,2% in un anno; una disoccupazione che è tornata ai livelli del 2012; un calo dei licenziamenti del 22% nei primi tre mesi del 2018; 73 aziende in più in tre mesi. Dati che – sostiene il Segretario di Stato – rallegrerebbero un sindacato normale. Secondo Zafferani inoltre non è vero che se non avessero assunti i frontalieri, sarebbero stati assunti sammarinesi perchè le forze lavoro presenti in Repubblica già alla fine dell'anno scorso non rispondevano, da sole, alle esigenze delle imprese. Il Segretario di Stato auspica dunque che, quella che definisce, “fase di mistificazione a uso sciopero generale” possa finire presto e si possa tornare a ragionare sui dati reali.