Ente cassa: approvato il bilancio, 80 i progetti sostenuti ma non mancano le difficoltà

La maggior parte dei contributi è andata all'arte e alla cultura. Prosegue anche l'impegno per i progetti dedicati alla storia sammarinese.

Durante l'assemblea dei soci, ci si è soffermati sul periodo complicato per l'economia sammarinese. Una situazione che si riflette anche sull'Ente Cassa di Faetano, come ha spiegato il presidente Maurizio Zanotti alla platea riunita per l'approvazione del bilancio. Nonostante questo, dalla Fondazione sottolineano l'impegno speso per finanziare progetti sul territorio.



Nel 2017 sono state sostenute 80 iniziative, per un valore totale di 124mila euro. La percentuale più importante del denaro è stata destinata ad arte e cultura (il 71,6%), seguite dalle iniziative educative (al 12,3%) e dallo sviluppo economico del territorio (5,1%).



L'Ente parla di una “inevitabile riduzione” del sostegno alle diverse realtà della Repubblica. Il supporto è stato comunque garantito, ad esempio alla colonia estiva La Verna, all'Associazione oncologica sammarinese e ad Attiva-mente, insieme alle società e federazioni sportive e agli eventi nei Castelli.



In parallelo, ci sono i progetti portati avanti dall'organizzazione. Tra questi, una pubblicazione legata al percorso commemorativo dei Patti di Fossombrone, il rinnovamento di un archivio web di documenti antichi in collaborazione con lo Stato e una collana sulla storia dei Castelli.



Resta in piedi il Fondo per l'Eccellenza Sammarinese che, ogni anno, offre ai giovani del Titano la possibilità di perfezionare i propri studi all'estero. La speranza dei vertici dell'Ente è di tornare a contribuire “con maggior vigore” alla rete dell'associazionismo in Repubblica.



