Caso Tonnini: toni accesi tra esponenti di Dim e Cda Carisp

Clima rovente ieri pomeriggio in Cassa di Risparmio, dove si sono presentati due esponenti di Democrazia in Movimento per chiedere un incontro al Cda Carisp in merito al caso che ha coinvolto il consigliere di Rete Elena Tonnini e il membro del Cda di Cassa Andrea Rosa. I toni sarebbero trascesi; per ora nessuna posizione ufficiale è stata presa. Al momento sembrano non esserci state denunce su quanto accaduto.