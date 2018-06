BCSM: il punto della situazione dopo gli avvicendamenti negli organismi

All'ordine del giorno della sessione consiliare - che si aprirà giovedì prossimo -, vi sono le dimissioni di Silvia Cecchetti da membro del Consiglio Direttivo di BCSM, e la sua sostituzione. Una scelta, quella della Cecchetti, giustificata in precedenza, dalla diretta interessata, con la difficoltà di conciliare l'incarico con l'attività professionale. Sempre il 30 maggio l'Assemblea dei Soci aveva nominato Valentina Di Francesco membro del Collegio Sindacale in sostituzione di Sandy Concetta Stefanelli. Di questi giorni anche la pubblicazione del bilancio d'esercizio 2017 di Banca Centrale, chiuso con un disavanzo della gestione economica di circa 2,6 milioni di euro: cifra coperta con il Fondo Rischi Finanziari Generali. Registrato un significativo incremento della raccolta proveniente dalla clientela, diminuita di oltre un terzo – invece – quella dagli enti creditizi. Grande attenzione, ovviamente, al cosiddetto “caso titoli”. Nella relazione della Società di revisione si parla dell'acquisto di “2 titoli strutturati per un valore complessivo di 42,5 milioni di euro, non quotati”. Tali titoli sono stati immobilizzati e “valutati al costo di acquisto, al netto dello scarto di negoziazione di competenza”.