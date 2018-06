Comune di Rimini: incontro sul futuro dei dipendenti Prime

Questa mattina negli uffici comunali di via Ducale si sono riuniti l'Amministrazione comunale di Rimini, i sindacati e i lavoratori. L'argomento centrale dell'incontro è stato il futuro dei dipendenti dell'azienda Prime, operante nel reparto imballo delle industrie Valentini. In difficoltà a causa dell'instabile andamento del mercato, che ha subito un notevole peggioramento con la crisi del Mercatone Uno.

Il Comune ha però assicurato di impegnarsi per dare maggiori certezze ai lavoratori.



AM