Patrimoniale pubblicata sul Bollettino Ufficiale

Le esenzioni e le detrazioni. Si attende la circolare applicativa dell'Ufficio Tributario

Il decreto delegato sulla patrimoniale è stato pubblicato sul bollettino ufficiale. Il 31 luglio le prime scadenze sulle attività finanziarie. In fase di definizione la circolare applicativa dell'Ufficio Tributario.



L'imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari verrà applicata ai fabbricati, ai terreni, alle attività finanziarie. Le società saranno invece tassate con un'imposta dello 0,3% sul patrimonio netto. I sammarinesi si chiedono quale sarà l'impatto reale della tassa che dovrà essere calcolata al netto delle detrazioni. Il Segretario alle Finanze Celli, in varie dichiarazioni, ha affermato che l'importo, riferito ai beni immobili, sarà nettamente inferiore rispetto alla patrimoniale del 2013. In particolare, per la prima casa, è prevista una detrazione di 400 euro e analoghe detrazioni sulla casa di residenza sono previste anche per il coniuge separato o divorziato e per i figli. Ulteriori detrazioni specifiche per famiglie di almeno 5 componenti. Al netto delle detrazioni il risultato dovrà essere diviso a metà e si otterrà l'importo da pagare. 400 euro di detrazione anche per la sede dell'attività economica. Secondo stime sommarie per unità immobiliari di piccola o anche media grandezza, in definitiva, non si dovrà pagare nulla.



In relazione all'imposta sui terreni, l'importo sarà più alto per quelli edificabili e, quelli agricoli, se adibiti a colture agroecologiche, godranno di detrazioni aggiuntive. La patrimoniale di quest'anno grava anche sulle attività finanziarie e quindi i titoli, le polizze di assicurazione, i metalli preziosi, i depositi all'estero, applicando un'aliquota dello 0,5%, ma solo oltre un valore di 10mila euro e 20mila euro nel caso delle polizze. Anche per le attività finanziarie, c'è un articolato capitolato di esenzioni. Per gli strumenti finanziari in territorio, l'importo sarà addebitato direttamente dalle banche alla data del 31 luglio, fermo restando la non applicabilità ai conti correnti e altre forme di raccolta diretta. Le modalità applicative del decreto saranno chiarite da una circolare dell'Ufficio Tributario in via di definizione.