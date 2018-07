Pa: dal 9 luglio la pianificazione Territoriale non accetta pagamenti in contanti, solo carte e bonifici

Dal 9 luglio 2018 l'Ufficio Pianificazione Territoriale non accetterà più i pagamenti in contanti, dal momento che si è dotato di sistema POS, per cui sono stati abilitati i circuiti per Carte di Credito; Bancomat e Bonfici.



Quindi una semplificazione per gli utenti che si presenteranno per richiedere documenti riguardanti la presentazione di pratiche in commissione politiche territoriali; per rilasciare certificati per destinazione urbanistica o estratti di Piano Regolatore



Il modulo per predisporre il bonifico bancario è disponibile all'Ufficio Pianificazione Territoriale e sul sito www.dipartimentoterritorio.pa.sm nella sezione Modulistica - Ufficio Pianificazione Territoriale.



L' Ufficio ricorda anche gli orari di sportello: il Lunedì e Giovedì dalle 8:15 alle 18:00; mentre il Martedì, Mercoledì e Venerdi dalla 8:15 alle 14:15