Calo di reddito e di consumi, l'analisi critica di UCS

L' Unione Consumatori Sammarinesi parte dai dati dell’ufficio statistica che certificano il calo di reddito, di potere d’acquisto e di consumi per ribadire quanto chiesto a tavoli ed incontri precedenti: interventi scollegati avrebbero ed hanno prodotto contrazione del potere di acquisto e sfiducia nel sistema paese. L'UCS mette in fila ed esamina con prospettiva critica patrimoniale, sanatoria, modifica delle legge tributaria, introduzione Iva e conclude “ le energie messe in campo sono finalizzate alla raccolta di liquidità nelle tasche della cittadinanza, impoverendola e minandone la fiducia e non a creare meccanismi che producano gettito in entrata per poter ridare volano alla nostra San Marino facendola rimettere nella giusta prospettiva di crescita reale e trasparente”