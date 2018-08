Chiude il colosso delle biciclette oBike a Singapore, ma l'attività proseguirà in Italia

Il leader del bike-sharing oBike, di Singapore, ha chiuso per fallimento.



L'azienda aveva portato il suo sistema che permette la condivisione biciclette negli ambiti urbani in ben 26 stati. Il sistema, ben collaudato, è molto attivo in Emilia-Romagna, anche in provincia di Rimini.



Dal Corriere Romagna arriva la buona notizia: la chiusura della sede principale non influirà sul bike-sharing in Romagna. Il ramo italiano dell'azienda, oBike Italia, gode di ottima salute e assicura il proseguimento del servizio. L'attività proseguirà quindi dalla sede di Ravenna, mantenendo comunque il nome della casa fondatrice.



A Rimini l'attività è molto florida, tant'è che la società ha anche lanciato una partnership con il Meeting 2018. Quindi è ufficiale: le biciclette continueranno a girare.