Usc e Osla: un unione di intenti per il Natale delle Meraviglie

Arriva la proposta di un gruppo di imprenditori sammarinesi per il

Natale delle Meraviglie 2018-2019

Già si parla di Natale delle Meraviglie con la proposta degli imprenditori sammarinesi portata avanti dalla associazioni di categoria Usc e Osla.

"Fare Sistema a San Marino è sempre stato il sogno delle nostre Associazioni, lo ricordano in un comunicato congiunto, e questo è un ottimo modo per dimostrare che nel Paese operano realtà concrete ed affidabili che sono in grado di portare risultati, come lo è stato per gli ultimi eventi.

A far parte del progetto “tutte le imprese – spiegano - che hanno dimostrato con i numeri che le realtà sammarinesi ci sono, quando c'è da fare sul serio”. Da Viva Digital, Kiaora Travel, CinePhil San Marino, Fratelli Benedettini Trasporti, Consorzio 2000 a Vivo Dj, Consorzio Terra di San Marino, Bar Guaita, Bar Giulietti, Fun4all, San Marino Comics e San Marino Run.

“È un puzzle – ha detto la Presidente dell'Usc Andreina Bartolini – che si unisce per dar vita a un progetto unico e globale in cui tutte le realtà sammarinesi potranno collaborare in armonia”.

Evento, quello del Natale delle Meraviglie a cui è importante lavorare "poiché si tratta di uno dei più importanti per arco temporale e affluenza di turisti".