Risanamento dei conti pubblici e riforma pensionistica al centro dell'Attivo dei quadri della Csu

A Domagnano si riunisce, per l'intera giornata, l'Attivo generale dei delegati sindacali della Centrale Sindacale Unitaria. Primo punto all'ordine del giorno il resoconto sull'incontro di lunedì con il Governo e dedicato al Piano Nazionale di Stabilità, confronto che ha segnato la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Sottolineata la presenza, tuttora, di molte incognite relativamente alle strategie di risanamento del sistema bancario; si è tornati anche a parlare dell'eventuale prestito di 270 milioni di euro da parte del Fondo Monetario, ma senza conoscere ad oggi – sottolinea la Csu – gli esiti dell'Asset Quality Review”. Una situazione di incertezza che per il sindacato mal si coniuga con le ricette di austerity indicate a senso unico, tra spending review e riforma pensionistica così come sono state pensate dall'Esecutivo.



E proprio la presentazione delle proposte governative sulla riforma previdenziale ha monopolizzato la seconda parte dell'assemblea: proposti ai delegati alcuni grafici e tabelle con dati e proiezioni dell'impatto economico. Tra le criticità rilevate: l'innalzamento della quota pensionistica a 103; la questione legata all'aumento dei contributi di solidarietà; il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo che “in prospettiva – si è detto – non fornisce elementi certi su quanto ammonterà una pensione media in base all'ultimo stipendio percepito. Il timore è che possa essere più bassa del 60%”.



In sostanza torna pressante l'invito della Csu al Governo di affrontare il nodo del risanamento dei conti pubblici e della riforma pensionistica con equilibrio.