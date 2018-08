Sviluppo, Osla al Governo: "Rischioso sostenere solo il sistema bancario, servono piuttosto misure per rilanciare l'economia reale"

Al via, al Begni, i tavoli specifici sul tema della spending review: oggi il Governo incontra i sindacati, domani sarà la volta dei datori di lavoro. Intanto, a pochi giorni dalla ripresa del confronto allargato sul Piano Nazionale di Stabilità e Sviluppo, Osla ritiene molto rischioso focalizzare la quasi totalità delle misure presentate esclusivamente per sostenere il solo settore bancario, “che – affermano - ha pochi margini di sviluppo”. Per Osla, “è fondamentale prevedere interventi fattibili per lo sviluppo dell’economia. Oggi – sottolineano gli imprenditori - questa parte è completamente assente dai progetti del Governo; è difficile – proseguono - credere in un progetto dove si investe la quasi totalità del debito pubblico per stabilizzare una sola banca e che basa le nuove entrate sull’aumento delle imposte dirette e indirette, senza prevedere misure per rilanciare l’economia reale. Questo – conclude Osla - a nostro avviso non potrà che creare effetti negativi e recessione, anziché ripresa”.