Carisp e Bsm al lavoro per valutare la creazione di una nuova banca sistemica

La conferma arriva dai rispettivi Cda. Studio affidato alla società KPMG.

Di voci su una potenziale fusione tra Cassa di Risparmio e Banca di San Marino, ne circolano già da un po', ma finora senza ufficializzazione. Ora però sono direttamente i Consigli di Amministrazione degli istituti interessati a dare maggiore consistenza all'ipotesi, annunciando l'avvio delle valutazioni su questa possibilità, e con un obiettivo ben preciso, quello di dar vita – fanno sapere - “ad una nuova banca sistemica, di considerevole efficienza competitiva, con una solida capacità finanziaria e in grado di contribuire in modo significativo alla ripresa economica e alla stabilizzazione del Paese”. Mandato affidato alla società KPMG, proprio per esplorare la convenienza strategica di un'eventuale operazione di questo tipo. La stessa società - attiva a livello internazionale nel campo della revisione e della consulenza - si è occupata di recente anche della perizia sui titoli Demeter richiesta dagli organismi di Banca Centrale e delle stime annuali sul Gruppo Delta. Il piano di accorpamento al vaglio tra Carisp e Bsm, banche profondamente radicate nel territorio, prevede “l'integrazione selettiva e strategica dei due istituti, per permettere al nuovo soggetto creditizio – sottolineano - di poter operare con forza nello scenario internazionale che si andrà ad aprire con l’auspicata firma del Memorandum d'Intesa di Banca Centrale con Banca d'Italia e con la finalizzazione dell'Accordo di Associazione all'Unione europea”. Ad analisi conclusa, saranno i Soci di entrambe le banche quindi a valutarne gli esiti “alla luce del carattere territoriale e delle radici storiche dei due istituti e delle funzioni di interesse pubblico dell'attività finanziaria”.