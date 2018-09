Patrimoniale: in coda per la casa. Centinaia di persone hanno preso d'assalto gli uffici Csu

LE IMMAGINI

Le code sono cominciate già questa mattina. Infatti lo sportello per l'Autoliquidazione dell'imposta sugli immobili partiva alle 8.30 per lavoratori e pensionati. Dal Centrale Square non si aspettavano però un afflusso così consistente di utenti. Centinaia in coda davanti al patronato, fino alla scala a chiocciola che raggiunge il primo piano degli uffici. E c'è chi, previdente, si è portato anche una sedia per una attesa più comoda.



Una situazione che non è migliorata con il passare delle ore, nonostante la Csu abbia incaricato 8 persone ad effettuare il servizio.



Diversi sono tornati indietro perché non in possesso dei documenti necessari, che la Csu invita a recuperare.



In particolare la certificazione degli investimenti bancari, che gli istituti di credito ancora non hanno rilasciato. Si parla di fine mese.