Testo Unico, UNAS e Segreteria Territorio a confronto sugli adempimenti previsti: al lavoro per rivedere le incongruenze

Una nutrita delegazione dell'UNAS, Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi ha incontrato ieri sera la Segreteria di Stato al Territorio per analizzare ed illustrare tutte le perplessità relative all'applicazione degli articoli 55 e 100 della legge 140/2017 (Testo Unico delle leggi urbanistiche ed edilizie) in merito alla “comunicazione intervento di manutenzione ordinaria” (CIM). Confronto costruttivo nel corso del quale Unas ha chiesto di evitare sia burocrazie inutili, sia il rischio di sanzioni; di puntare semmai “sulla necessità di una certezza del diritto, attraverso definizioni chiare e facilmente identificabili”, e di tutelare le imprese sammarinesi da concorrenze sleali e lavoro abusivo o in nero.