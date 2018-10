Ps sui compensi pubblicati da Bcsm: in diversi casi consulenti erano sia vigilanti che vigilati

Il Partito Socialista interviene dopo la pubblicazione, sul sito di Banca Centrale, del resoconto sui corrispettivi per le consulenze. I cittadini, scrive il Ps, potranno ora "farsi un'opinione sui tanti soldi spesi a carico della collettività". Il partito mette in evidenza che, in diversi casi, gli stessi professionisti e le stesse società erano consulenti sia di Cassa di Risparmio che di Bcsm. Cioè di "vigilanti e vigilati", commentano i socialisti che ringraziano la nuova governance di Banca Centrale per il lavoro svolto in questi mesi.



