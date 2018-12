Turismo, 1219 indonesiani sul Titano negli ultimi 12 mesi: superato l'obbiettivo delle 300 presenze

San Marino, meta cara al turismo indonesiano. 1219 negli ultimi 12 mesi circa - e precisamente dal 29 dicembre 2017 al prossimo 4 gennaio - i visitatori indonesiani che hanno raggiunto e raggiungeranno il Titano. Lo comunica l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio. “Di questi, 658 hanno pernottato in Repubblica e 561, loro malgrado, - si rammarica la stessa Agenzia - sono stati costretti a pernottare a Rimini e zone limitrofe a causa della mancanza di disponibilità di camere negli hotel in Repubblica”. Resta comunque la bontà del risultato; ampiamente superato l'obiettivo di turisti convogliati in territorio, inizialmente fissato a 300. Cifre – come viene evidenziato in una nota – che comprovano infatti l'efficacia delle metodologie di lavoro e delle strategie mirate all'attrazione di nuovi flussi turistici proposte e adottate dall'Agenzia per lo Sviluppo insieme alla Segreteria di Stato agli Esteri tramite l’Ambasciata di Giacarta, e - per quanto riguarda i processi di accoglienza - Ufficio e la Segreteria di Stato per il Turismo. Frutto, dunque, di una best practice da replicare, coinvolgendo auspicabilmente in breve tempo anche altre realtà. “Una rapida estensione di queste metodologie di lavoro alle più importanti missioni diplomatiche e consolari sammarinesi, - conclude l'Agenzia per lo Sviluppo - con contestuale definizione degli obiettivi numerici da raggiungere nel prossimo triennio, porterebbe ad una significativa crescita del PIL della Repubblica”.