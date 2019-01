Fatturazione elettronica: a San Marino non cambia nulla, per ora...

Dal primo gennaio in Italia c'è l'obbligo della fatturazione elettronica anche tra privati mentre gli scambi commerciali tra operatori italiani e sammarinesi continueranno ad avvenire, temporaneamente, con fatture in formato cartaceo. Per gli operatori del Titano, dunque, per ora, non cambia nulla ma la fatturazione elettronica entrerà in vigore, probabilmente nei prossimi mesi, con la modifica di un decreto delegato, così come previsto dalla legge di bilancio. L'adeguamento è stato auspicato da Anis e Osla per consentire alle imprese e alle attività sammarinesi di interagire in maniera competitiva con le imprese italiane. L'Italia è infatti il principale partner commerciale sammarinese con un export pari al 78,4% del totale ed importazioni pari all'88,2% del totale. Al fine di introdurre anche a San Marino la fatturazione elettronica funzionari dell'amministrazione pubblica hanno avuto diversi incontri di natura tecnica al Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’Agenzia delle Entrate.