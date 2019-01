Nomine BSM, il Comitato "NO-FUSIONE": auspicio di condivisione "concretizzato solamente a metà"

Il Comitato “NO-FUSIONE” della Banca di San Marino commenta in un comunicato le nomine effettuate durante l’Assemblea degli Azionisti sabato 12 Gennaio. All’ordine del giorno era prevista l'elezione del Presidente del C.d.A. e di un Consigliere di amministrazione, contestualmente alla riduzione del numero dei membri del C.d.A. da sette a sei.

La tanto auspicata “convergenza” sui nominativi da eleggere per “voltare definitivamente pagina rispetto al passato” si sarebbe verificata – secondo il comunicato stampa - soltanto a metà. Solo uno, infatti, dei due nominativi proposti dal Comitato (di gradimento quindi anche dell’A.D.A. – Associazione Dipendenti Azionisti BSM e all’A.M.O. BSM – Associazione dei piccoli azionisti BSM) ai vertici dell’Ente Cassa di Faetano è stato accolto: la nomina di Marcello Malpeli a Presidente del C.d.A.

“Le divergenze sono sorte in merito alla nomina del consigliere di amministrazione” - afferma il Comitato “NO- FUSIONE” che, sempre in accordo con l’Associazione Dipendenti Azionisti e con i piccoli azionisti raggruppati in A.M.O., - aveva individuato nella persona di Joseph Guidi la proposta per “ricreare un rinnovato clima di collaborazione con i Dipendenti e rafforzare la fiducia della clientela”.

“Solamente nel corso dell’Assemblea degli Azionisti BSM, il Presidente dell’ECF ha comunicato ai presenti il nominativo individuato dal C.d.A. dell’Ente nella persona del Dott. Ivan Simetovic” -lamenta il Comitato No-Fusione. Episodio che avrebbe “vanificato tutti i tentativi di condivisione” per rasserenare clima e rapporti. Una nomina che per il Comitato sarebbe giunta “esclusivamente grazie al rilevantissimo peso azionario dell’Ente Cassa di Faetano, rappresentando quindi “quasi unicamente la volontà del solo C.d.A. dell’azionista di maggioranza”.