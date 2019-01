Cis: nella banca sono allocati circa 100 milioni di fondi pensione

Rassicurazioni sulla normale operatività da parte di Banca Cis.

La misura cautelare nei confronti dell'ex Direttore del Cis Daniele Guidi e l'incertezza che avvolge l'intera vicenda ha generato preoccupazione anche perché nella banca sono allocati circa 100 milioni di fondi pensione del primo e del secondo pilastro. Sulla questione i vertici Csu avrebbero avuto un incontro ieri sera, di natura strettamente privata e informale, coi Capitani Reggenti. Notizia che oggi non viene neppure confermata e la cui divulgazione ha ingenerato una forte irritazione. In ogni caso sulla normale operatività della Banca, in questi giorni, sono arrivate ripetute rassicurazioni sia dai vertici dell'istituto che dal Comitato di Stabilità Finanziaria.