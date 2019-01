Completata la riorganizzazione dei servizi dedicati ai lavoratori ed all’impresa. Semplificare, la parola chiave

Sono attivi gli sportelli dedicati alle imprese e anche a chi cerca occupazione.

In primo luogo sarà l'Ufficio Attività Economiche ad accorpare le competenze di natura autorizzativa dei preesistenti Ufficio del Lavoro ed Ufficio Industria competenti all’esercizio dell’attività di impresa e all'avvio al lavoro.

Presso l'Ufficio Attività Economiche sarà quindi possibile effettuare pratiche amministrative, richiedere incentivi, informazioni in merito a tutti i procedimenti amministrativi, il rilascio di certificazioni ed effettuare gli adempimenti relativi all’iscrizione in registri, elenchi, albi dei diversi settori, compresi i Registri delle imprese turistiche e ricettive, ma ad esclusione del Registro dei Titolari Effettivi, che insieme alle attività di vigilanza, controllo e alle funzioni relative alle autorizzazioni e controlli su Fondazioni ed Associazioni sono state attribuite all’Ufficio Attività di Controllo.



L’Ufficio Attività Economiche collabora infine con l’Ufficio Politiche Attive per il Lavoro, il secondo nuovo sportello, nell’incrocio domanda e offerta di lavoro, già attivo dallo scorso novembre.



In questo secondo Ufficio, dedicato a tutti coloro che sono in cerca di lavoro o di diversa occupazione, verranno forniti nuovi e potenziati servizi di supporto ai disoccupati per ricevere informazioni, orientamento, formazione e contatti con le imprese.

Sarò possibile, quindi, iscriversi nelle liste di avviamento al lavoro, stipulare un Patto di Servizio e ricostruire le esperienze maturate.



La Segreteria all'Industria ribadisce così i principali obiettivi. Due come i nuovi sportelli: ridurre i tempi di risposta della Pubblica Amministrazione e accelerare l’avvio di attività per le nuove imprese. Un'amministrazione più agile, quindi, è quello che auspica e propone la Segreteria all'Industria, secondo cui lo sviluppo passa proprio attraverso la semplificazione. Ciò significa “garantire – scrivono - oneri burocratici ridotti al minimo e poche norme, ma chiare e inequivocabili”.



Silvia Sacchi