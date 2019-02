San Marino meta turistica del pellegrinaggio della comunità cattolica indonesiana

San Marino inserito come meta turistica del più famoso pellegrinaggio della comunità cattolica indonesiana. Lo comunica l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio. La destinazione San Marino è nella copertina del catalogo che verrà distribuito in circa 1.000 chiese indonesiane e si stima che grazie a questa iniziativa circa 1.000.000 di cittadini indonesiani e potenziali turisti verranno a conoscenza dell’esistenza di San Marino, sia come Stato Sovrano che attrattiva meta turistica. Il numero previsto di pellegrini indonesiani che scopriranno San Marino ad ottobre è di circa 250/300. Risultato raggiunto, si legge nel comunicato, grazie alla collaborazione tra l'Agenzia, l'ambasciatore presso l’ASEAN Massimo Ferdinandi, e l'Ambasciata in Indonesia.