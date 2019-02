Fuli-Csdl: Agostino D'Antonio è il nuovo Segretario

Per la prima volta una donna funzionario della Federazione Industria

Agostino D’Antonio è il nuovo Segretario della FULI-CSdL. Nominato durante il Direttivo - riunitosi lo scorso venerdì 15 febbraio, in vista del 14° Congresso della Federazione - D'Antonio sarà affiancato da Davide Siliquini e Simona Zonzini. Una novità la presenza femminile tra i funzionari di Federazione.

Un riconoscimento anche al lavoro dei sindacalisti di origine italiana, da anni sul Titano, al fianco dei lavoratori del settore privato.



Un voto all'insegna del rinnovamento , dunque, al quale hanno partecipato 154 delegati: su 27 membri del Direttivi, dieci sono alla prima esperienza nel Direttivo (quattro di loro hanno meno di 32 anni).

Il Direttivo ha espresso loro in una nota i migliori auguri di buon lavoro, "nella convinzione che i lavoratori del settore industriale ed artigianale continueranno ad essere tutelati al meglio", così come ad Enzo Merlini e William Santi, che affiancheranno il Segretario Generale Giuliano Tamagnini con le politiche confederali della CSdL, in un "mai così difficile" contesto economico e sociale.