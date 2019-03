Università di San Marino e Anis insieme per innovazione e lavoro

Ragazzi e imprenditori alla ricerca di opportunità, ognuno nel proprio 'lato' del sistema economico. All'Università di San Marino un evento che ha messo a confronto studenti, professori e rappresentanti delle aziende per studiare possibili collaborazioni sul fronte del lavoro e su progetti di ricerca. “Università e impresa, una sfida sinergica” è il titolo scelto per un'iniziativa organizzata anche lo scorso anno.



Durante l'evento i docenti hanno fatto conoscere agli imprenditori le loro ricerche e le innovazioni in corso. Sono stati illustrati, ad esempio, progetti di comunicazione e design realizzati per il territorio e una sperimentazione di materiali per l'ingegneria edile. Nella seconda parte del pomeriggio, gli universitari hanno invece presentato i loro curriculum alle aziende.



mt



Nel servizio, le interviste a William Vagnini, segretario generale Anis, e a Karen Venturini, delegata all'innovazione dell'Università