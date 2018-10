Fine settimana con sole e caldo 'estivo' ma da lunedì si cambia "aria": netto calo termico a San Marino e Italia

Un clima mite, anzi fin troppo mite. Un caldo anomalo, quello di questo ottobre dal sapore estivo.

Un weekend con valori che sfioreranno ad esempio i 27/28° a Firenze o nella Capitale.

L'alta pressione in espansione dall'Atlantico verso il Mediterraneo centrale e l'Italia sta raggiungendo i suoi massimi proprio in queste ore, nella prima parte del weekend e favorirà un'ultima sequenza di tempo stabile e temperature ben oltre le medie del periodo.

Da domani sera però inizierà a manifestarsi una lieve flessione termica, più accentuata sui settori adriatici e sulle regioni interne. Ma lunedì il risveglio sarà ben diverso: in vista una decisa rinfrescata per l'arrivo di correnti fredde dalla penisola balcanica con perturbazioni che verranno concentrate sul medio Adriatico e soprattutto al Sud.

La prossima settimana aumenteranno velocemente le probabilità di uno scenario europeo con veloci correnti dal Mare del Nord verso il Mediterraneo/Italia.

Giornate quindi dal sapore più autunnale, con un crollo delle temperature fino a 10 gradi.

In Repubblica l'abbassamento delle temperature, inizierà già dal mattino di domani: cieli in prevalenza sereni, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 12°C e la minima di 6°C. Un'altra tregua ci sarà mercoledì, la giornata più calda della settimana per poi lasciare spazio al vero e proprio autunno.



Silvia Sacchi