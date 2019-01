Ritrovate le due chitarre rubate ai Negrita, questa mattina la riconsegna al chitarrista Enrico Salvi

Ieri due persone sono entrate in un negozio di strumenti musicali di Perugia, proponendo la vendita di due chitarre. Il fare sospetto dei due ha lasciato perplesso il negoziante che ha palesato la propria perplessità sulla provenienza degli strumenti. I due individui, una volta intuito che il negoziante aveva colto nel segno, si sono dati alla fuga, lasciando in negozio le due chitarre.



Immediata la telefonata al 113 del commerciante che ha segnalato alle autorità la tipologia di chitarre, oltre alla targa del veicolo utilizzata dai presunti malviventi. Grazie agli elementi forniti, la Polizia di Stato ha rintracciato il proprietario del veicolo ed accertato che gli strumenti musicali erano stati sottratti alla band dei Negrita. A fine dicembre infatti, Enrico Salvi, il chitarrista del gruppo, aveva lanciato un appello per cercare di ritrovare due chitarre che gli erano state rubate.







Questa mattina il lieto fine, con la restituzione delle due chitarre al musicista, evidentemente soddisfatto di come sia termina la vicenda.



fm