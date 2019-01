Savignano: bimbo di tre anni muore investito da un auto

Tragedia ieri nel tardo pomeriggio a Savignano Mare. Un bimbo di tre anni, di origini senegalesi, si trovava in macchina con il padre, fra la provinciale Cagnona e via Palmezzano. Per motivi ancora da chiarire l'uomo ha accostato con il mezzo per un po', senza prestare attenzione al bambino.



Il piccolo, che si trovava nel seggiolino sul retro, è sceso dall'auto e ha attraversato la strada. Una prima vettura è riuscita a evitarlo, ma una seconda l'ha centrato. Il Pronto Soccorso è intervenuto e il bimbo è stato trasportato al Bufalini di Cesena, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo.



Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri per chiarire la dinamica.