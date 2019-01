Lotteria Italia: la fortuna bacia la Campania, 25mila euro vinti a Rimini

È stato venduto in un Autogrill dell'A3 Salerno-Reggio Calabria a Sala Consilina, nel Salernitano, il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La fortuna bacia la Campania che conquista anche il secondo ed il terzo premio: 2,5 milioni a Napoli e 1,5 a Ercolano. Gli altri due premi, 1 milione e 500 mila euro, vanno a Torino e Fabro, in provincia di Terni. Un premio da 25mila euro è andato anche a Rimini, precisamente al biglietto N488731.



"Abbiano venduto molti biglietti della serie vincente proprio negli ultimi giorni - dicono emozionati Giovanni e Fabio, addetti alla ristorazione dell'area di servizio Sala Consilina Est - e anche un biglietto che ha vinto 50mila euro. Naturalmente, non possiamo sapere chi ha vinto dal momento che nell'area di servizio sostano molte persone".



Nella seconda categoria, con i premi da 50mila euro, a dominare è invece la Capitale. Roma e provincia si portano a casa 13 premi, quattro in più di Milano e hinterland da dove arrivano 9 dei 50 biglietti. Sul podio delle regioni più fortunate c'è, infine, l'Emilia-Romagna che si consola con 6 tagliandi di seconda categoria. I vincitori avranno ora 180 giorni per riscuotere i premi, per evitare clamorose dimenticanze come quella del 2009 quando non venne ritirato addirittura il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma e rimesso poi in palio l'anno successivo. Dal 2002 non sono stati riscossi premi per oltre 27,2 milioni di euro.