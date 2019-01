Cori razzisti: per Eraldo Pecci bisogna seguire l'esempio inglese

"Se nessuno ferma le partire davanti a manifestazioni del genere, ci fermeremo da soli”. È la dichiarazione dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti dopo i cori razzisti rivolti al difensore partenopeo Koulibaly nella partita contro l'Inter. Dal Governo il premier Conte ritiene giusto sospendere e chiudere gli stadi in caso di circostanze del genere mentre il ministro degli interni Matteo Salvini ha dichiarato di non voler dare troppa importanza a chi si fa protagonista di certi fatti: “Sarebbe una sconfitta per il calcio”. Pugno duro quindi verso le frange di tifoseria violenta per non penalizzazioni chi va allo stadio per seguire la propria squadra del cuore.



"Il calcio si ciba della passione, la maggior parte degli appassionati è gente per bene. Sono gli altri, i violenti, che vanno penalizzati", dice Eraldo Pecci. Bisogna seguire la linea adottata in Inghilterra contro gli hooligans, spiega l'ex calciatore.

