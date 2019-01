Discoteche romagnole: il Nikki di Riccione lancia l'idea, locali senza alcol dedicati ai minorenni

Dopo la sospensione per aver venduto alcool a minorenni la discoteca di Riccione riaprirà dedicando un area del locale ai minorenni con bevande analcoliche. Plauso dal presidente SILB Gianni Indino

Il Nikka, la discoteche che lo scorso 5 gennaio era stata chiusa dal Questore di Rimini per 20 giorni dopo aver servito bevande alcoliche a minori, ha proposto un nuovo format per la riapertura. Due aree distinte per cambiare volto al locale: il piano terra dedicato a ragazzi e ragazze minorenni dove si troveranno solo bevande analcoliche mentre l'accesso al piano superiore sarà consentito solamente ai maggiorenni presentando un documento d'identità.



Iniziativa appoggiata anche da Gianni Indino, presidente dell'Associazione Italiana Locali da Ballo Emilia Romagna che potrebbe dare lo spunto anche ad altri locali della riviera. Indino evidenzia però che l'acquisto di alcool da parte dei minorenni spesso avviene fuori dai locali, sopratutto nei minimarket: “Servono ulteriori controlli anche sotto questo aspetto per arginare il fenomeno”.



Nel servizio l'intervista al presidente Associazione Italiana Locali da Ballo Emilia Romagna Gianni Indino