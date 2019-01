Guardia di Finanza Rimini, sequestro preventivo per 800mila euro verso nota discoteca

Operazione “Full Black”

È in esecuzione un sequestro preventivo per beni immobili e disponibilità finanziarie, disposto dal Tribunale Riminese, verso un noto locale della riviera romagnola, per un ammontare di oltre 800mila euro, equivalente delle imposte evase e risultate dagli accertamenti messi in essere, nel 2018, dalla Fiamme Gialle. L'evasione viene contestata alla società che ha gestito i locali negli anni 2015-2016: omessa presentazione della dichiarazione fiscale per i due periodi di imposta e conseguenti omessi versamenti. Il provvedimento in esecuzione è stato richiesto dal PM Paolo Gengarelli ed emesso dal Gip Benedetta Vitolo.