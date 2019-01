Valmarecchia: il presidente Santi sollecita il Tgr Emilia Romagna "7 comuni senza previsioni meteo"

Il Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi torna a sollecitare la sede Rai Emilia-Romagna, per una soluzione ancora irrisolta: la presenza dei 7 Comuni dell’Alta Valmarecchia, ora facenti parte della Provincia di Rimini, ancora sconosciuti alle previsioni meteo del Tgr Emilia-Romagna, ma presenti in quelle delle Marche

"Trovo tragicamente paradossale che la Rai, la cui funzione educativa nella crescita culturale dell’Italia del dopoguerra viene universalmente e meritatamente riconosciuta, si faccia oggi promotrice di un palese errore geografico da matita rossa" scrive Santi. "Non soltanto i nostri cittadini ci tengono a rientrare nell’informazione riferita al territorio della comunità della Provincia di Rimini come correttamente dev’essere, ma vi è anche un problema sulle allerte meteo di Protezione Civile regionale per aree omogenee, essendo la zona in oggetto classificata nelle macroaree A e B della Regione Emilia-Romagna".



Assicurando di non desistere finché questa situazione 'kafkiana' non sarà risolta.