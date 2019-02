Riccione: lite fuori da un locale finisce nel sangue, due ragazzi accoltellati

L'aggressione è avvenuta nella notte. Intorno all'una a Riccione, in viale Torino, fuori da un ristorante brasiliano.

Due giovani di 23 anni sono stati accoltellati gravemente.

Sul posto il primo intervento di due ambulanze del 118 e di due automedicalizzate che hanno disposto il ricovero in codice di massima gravità all'Ospedale Infermi di Rimini.



Sull'episodio indagano i Carabinieri giunti sul posto. Hanno disposto posti di blocco in tutta la zona, sono ora sulle tracce degli aggressori.