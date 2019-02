BeerAttraction Rimini: quinto anno consecutivo della fiera dedicata alle specialità birrarie

L'esposizione richiama le birrerie più famose del panorama internazionale e da quest'anno diventa anche un punto di riferimento per il mondo del cibo con il brand “Food Attraction”

Bionda, scusa, ambrata, con basi fruttate o al pepe; qualsiasi birra vogliate alla fiera di Rimini c'è, nella quattro giorni del BeerAttraction fino a martedì 19 febbraio. L'esposizione che richiama le birrerie più famose del panorama internazionale da quest'anno diventa anche un punto di riferimento per il mondo del cibo con il brand “Food Attraction” che unisce alle specialità birrarie la ristorazione fuori casa. Presenti anche i ragazzi del “Birrificio Abusivo”, eccellenza sammarinese del settore.



Da un'indagine della Coldiretti la birra in Italia nel 2018 ha stabilito un record di acquisti raggiungendo il miliardo di euro e un consumo medio pro capite di 32 litri. I numeri evidenziano anche un primato nelle esportazioni che hanno sfiorato i 200 milioni, in aumento dell'11% rispetto al 2017.



Nel servizio l'intervista ad Andrea Mina del "Birrificio Abusivo"