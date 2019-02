Bellaria: una bimba scivola dalla scogliera. La nonna si tuffa per salvarla

Ha rischiato grosso una bimba di 4 anni che stava passeggiando ieri vicino alla banchina del porto canale di Bellaria assieme ai suoi nonni. Lo riporta il Corriere Romagna.



Durante la camminata la bambina ha perso l'equilibrio ed è scivolata in acqua, vicino agli scogli. La nonna 60enne a quel punto non ha indugiato, si è tuffata in acqua e ha soccorso la piccola, proteggendola dall'impatto con la scogliera. È riuscita nell'intento di salvare la nipote, ma così facendo ha picchiato il capo sui sassi.



Il nonno a quel punto ha chiamato il 118 che è intervenuto tempestivamente con l'ausilio dell'elisoccorso. La signora è stata trasportata al Bufalini di Cesena e le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto si temeva. Per lei solo qualche escoriazione mentre la bambina, grazie al suo coraggio, è uscita indenne dalla brutta avventura.