Una donna misteriosa pulisce le strade di Pesaro. Il sindaco la cerca per premiarla



Da giorni una donna esce, pulisce la zona intorno alla piazza di Pesaro togliendo tutte le cicche e le cartacce e se ne va. Non si sa nulla sulla sua origine o identità, ma il suo esempio di amore e dedizione per la città è stato particolarmente apprezzato dal sindaco Matteo Ricci, che lancia l'appello per trovarla.



"Conoscete questa donna?? Vorrei premiarla come Comune di Pesaro per il suo senso civico" - scrive il primo cittadino su facebook- "non so se sia italiana o straniera, ma di certo sta dando una lezione a tutti noi".



Da qui la richiesta per qualsiasi tipo di informazione sulla donna perchè, conclude il sindaco, "il cambiamento parte dai piccoli ma grandi gesti di persone così. "