“Quei ragazzi sono la mia forza”: la lotta contro la malattia grazie ai suoi alunni

Luisa Stracqualursi, docente dell'università di Forli, sta combattendo contro un tumore. Nei prossimi mesi seguirà una terapia negli Stati Uniti e i suoi studenti stanno raccogliendo fondi per pagare le cure

Docente di statistica al campus universitario di Forlì, la professoressa Luisa Stracqualursi ha lasciato il segno nel cuore dei suoi studenti. Circa un anno fa ha scoperto di dover lottare contro un tumore e dopo avere comunicato ai suoi ragazzi che si sarebbe dovuta assentare dalle lezioni per curarsi è arrivata una manifestazione di solidarietà che l'ha aiutata a non mollare.



Prima centinaia di mail e lettere trasformate in un libro, “Cento Perle Tra le Onde” e adesso i ragazzi sono tornati protagonisti per aiutare la loro prof raccogliendo fondi in una campagna online per contribuire alle cure. La professoressa infatti dovrà sottoporsi a una terapia negli Stati Uniti dal costo complessivo di 500mila euro.



Nell'intervista la professoressa Luisa Stracqualursi