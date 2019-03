Incidente in autostrada a Forlì. Due morti



Due baresi, di 50 e 55 anni sono morti la scorsa notte in un incidente stradale a Forlì, in autostrada nei pressi del km 88 in corsia sud, direzione Ancona, non molto distante dall'area di servizio "Bevano".



Secondo quanto riporta forlitoday l'auto in cui viaggiavano i due è finita fuori strada, sbalzando fuori uno dei due e lasciando l'altro incastrato nelle lamiere dell'abitacolo.



Polizia Autostradale, Vigili del Fuoco e 118 sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due uomini. Il traffico sulla strada procede regolarmente.