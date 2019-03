Lavoratori della logistica dei negozi Zara di Rimini e Riccione in sciopero fino a domani

La mobilitazione riguarda i magazzinieri, anche migranti, che lamentano arretrati e stipendi pregressi da parte delle cooperative che gestiscono l'approvvigionamento di merce nei negozi Zara.

Erano una ventina i lavoratori che questa mattina hanno manifestato fuori dal centro commerciale le Befane di Rimini a sostegno della vertenza che li vede impegnati nei confronti delle cooperative Twin Service e Logistic World, appaltatrici di Zara.



La mobilitazione di questi due giorni segue anche le aggressioni ai magazzinieri di Roma che mercoledì scorso stavano scioperando al magazzino di Zara di Castel Giubileo.



Sarà per la giornata di domani che il sindacato si aspetta una maggiore partecipazione non solo dei magazzinieri, ma anche da parte dei dipendenti di Zara, che oggi erano solo in sette.

Ad ogni modo proprio questa mattina la Filcams Cgil di Rimini è stata contattata dall'avvocato del gruppo Faro, che per la nota catena di abbigliamento spagnola gestisce la logistica, per intavolare una trattativa.



Nel video l'intervista a Massimo Bellini, Segretario Generale Filt-Cgil Rimini



Silvia Sacchi