Pesaro: scontro frontale sulla Ss16. Due morti e sei feriti

È di due giovani morti e sei persone rimaste ferite il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto verso le 19 del 10 marzo due autovetture, che si sono scontrate frontalmente, sulla Strada statale 16 al km 229 nel quartiere Siligate tra Pesaro e Gabicce Mare.



Tra i feriti, non in gravi condizioni, secondo le prime testimonianze vi sarebbero anche bambini. Sul posto polizia municipale, sanitari del 118, sei ambulanze e vigili del fuoco di Pesaro. Una delle auto coinvolte nello schianto, avvenuto in un tratto a quattro corsie, è anche carambolata contro un muro di cinta.



Il traffico sulla Statale è rimasto bloccato per alcune ore.