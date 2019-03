L'allarme di Mattarella: "Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale"

Le parole del Presidente della Repubblica in visita alle zone colpite dalla tempesta Vaia, nel bellunese.

Da Belluno, nel corso della commemorazione delle vittime dell'alluvione del 2018 in Veneto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia il suo monito e afferma "siamo sull'orlo di una crisi climatica globale".



“Ho aperto la finestra e il bosco non c'era”. Così Alice, con la lucidità propria solo dei bambini, rievoca la notte di tempesta del 29 ottobre 2018, quando le raffiche del ciclone Vaia hanno cancellato la montagna veneta, sradicando milioni di alberi. Mattarella che, fra i temi cari, ha certamente quello dell'ambientale, pronuncia un discorso severo: “Mai come in questo caso è stato chiaro all'opinione pubblica che i mutamenti climatici comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro paese”.



Dal locale, il discorso si apre al globale: “Siamo sull'orlo di una crisi climatica planetaria, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale. Gli sforzi compiuti nelle conferenze internazionali hanno conseguito risultati significativi, ma parziali e insufficienti. Deve essere chiaro che il rapporto con la natura è fatto di rispetto degli equilibri dell'ecosistema”. Il Presidente si è anche detto più volte sensibile alle istanze dei giovani che venerdì sfileranno in tutta Italia in una grande marcia ecologista.



fm