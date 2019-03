Rimini: una quattordicenne trapiantata colpita da morbillo

Una ragazzina di 14 anni, trapiantata di fegato, è stata colpita da morbillo a Rimini. Le sue condizioni non sono gravi ed in costante miglioramento, ma è stato necessario il ricovero in isolamento del reparto di pediatria dell'Ospedale di Rimini, mentre l'Unità operativa di rianimazione è in allerta.



L'adolescente ha subito due operazioni a Bergamo per il trapianto dell'organo, una quando aveva un anno di vita e l'altra un anno dopo. Al pronto soccorso riminese è arrivata con febbre molto alta e le prime manifestazioni cutanee della malattia, poi confermata da analisi. Subito è scattato il ricovero nel reparto di Pediatria, in isolamento. Ora si indaga sulle origini della malattia. Il Dipartimento di Salute pubblica dell'Ausl Romagna ha avviato un'indagine epidemiologica tra familiari, parenti, amici e anche in ambito scolastico e nel giro sportivo per risalire all'origine dell'infezione.



L'Ausl Romagna ricorda che "la pratica vaccinale ha anche lo scopo di proteggere coloro che, a seguito di problemi di salute, non possono effettuare le vaccinazioni: infatti se la percentuale di popolazione vaccinata supera il 95%, valore cosiddetto della 'immunità di gregge', le persone che non possono vaccinarsi, ad esempio per grave immunodepressione, non corrono ugualmente il rischio di ammalarsi". La copertura vaccinale a Rimini è aumentata, ma ciò nonostante, a causa dei livelli pregressi estremamente bassi, la media del territorio provinciale riminese non ha ancora raggiunto la soglia del 95% prevista per legge che, secondo l'Ausl, sarebbe molto importante per proteggere le persone immunodepresse come la ragazzina trapiantata colpita da morbillo.