Cesenatico: muore dopo essere stato investito da una Smart

Un uomo di 88 anni è morto a Cesenatico, dopo essere stato investito da un'auto. In una zona centrale della città, ha attraversato la strada, in un tratto dove non ci sono le strisce pedonali, e non si è accorto che stava arrivando un'auto che lo ha centrato in pieno. È successo nel pomeriggio di ieri.



Alla guida della macchina, una Smart, c'era una donna, residente in provincia di Ferrara, che ha prestato i primi soccorsi e chiamato il 118. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto, i sanitari si sono subito resi conto delle gravi condizioni in cui versava l'uomo. Prima di riuscire a raggiungere il pronto soccorso, l'uomo è morto.



Secondo le indagini della polizia municipale, la donna che guidava l'auto non era in stato di ebbrezza (è risultata negativa all'alcol test) e non stava utilizzando il telefono al momento dell'impatto. Il fatto che l'automobilista non abbia visto l'anziano attraversare la strada, è confermato anche dal fatto che sul posto non vi sono segni di frenate.