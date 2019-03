18 marzo 1944: l'ultima eruzione del Vesuvio

Esattamente 75 anni fa è avvenuta l'ultima eruzione del Vesuvio, il vulcano che domina il golfo di Napoli.



Il vulcano era tornato in attività già nell'agosto del 1943, con la fuoriuscita di lava dal cratere, ma fu il 18 marzo 1944 che si scatenò un'eruzione violenta accompagnata da forti colate laviche che distrusse completamente i centri abitati di Massa di Somma e San Sebastiano.



Fontane di lava si innalzarono dal cratere fino ad un'altezza di 800 metri, mentre 26 persone a San Sebastiano venivano letteralmente bruciate. In totale morirono 47 persone e ne furono sfollate 12mila. Ingenti furono i danni anche in altri comuni, come Nocera, Pagani, Pompei e Terzigno mentre Napoli, per una favorevole direzione dei venti, venne risparmiata dalla nuvola di cenere e lapilli.



L'eruzione divenne famosa per via delle riprese dei cinegiornali dell'esercito angloamericano che all'epoca occupava Napoli. Da allora il vulcano è passato nuovamente dallo stato di attività a quello di quiescenza, che permane ancora oggi.